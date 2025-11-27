Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Η ώρα, τα κανάλια και οι συνθέσεις του αγώνα

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Ιταλία και συγκεκριμένα την έδρα της Φιορεντίνα για την League Phase του Conference League την Πέμπτη 27/11.

Η Ένωση αγωνίζεται απόψε το βράδυ (27/11, 22:00 ΑΝΤ1, Cosmote Sport 3) στο «Αρτέμιο Φράνκι» με αντίπαλο τη Φιορεντίνα και θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο.

Σίγουρα το φαβορί είναι οι «Βιόλα», σίγουρα ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει «τικάρει» τη νίκη στα… τεφτέρια του για το συγκεκριμένο ματς, αλλά μία επιτυχία θα είχε πολλαπλά οφέλη. Αφενός θα εκτόξευε στα ύψη την ψυχολογία των «κιτρινόμαυρων» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (30/11) αφετέρου θα τους έκανε να νιώσουν πολύ πιο άνετα ως προς την επίτευξη του ορίου των 8 βαθμών, που σημαίνει βέβαιη πρόκριση.

Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή στους 4, υποδέχεται την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική, ενώ ενδιάμεσα ταξιδεύει στη Σαμψούντα για ένα φοβερά δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ. Άρα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό είτε αύριο είτε στη Σαμψούντα (11/12) και νίκη με την Κραϊόβα (18/12) για να έχει στο «τσεπάκι» το εισιτήριο. Με ήττες στα δύο επόμενα εκτός έδρας ματς, ακόμα και οι 7 πόντοι να μην αποδειχτούν αρκετοί έστω κι αν ο «Δικέφαλος» έχει εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης