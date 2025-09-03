Φινλανδία – Γερμανία 61-91: Έκανε το 5/5 και πήρε την πρωτιά – Περιμένει την Πορτογαλία
Ασταμάτητα τα «πάντσερ»
Η Γερμανία επικράτησε 91-61 της Φινλανδίας για το EuroBasket 2025 και έκανε το 5/5 στον όμιλο της παίρνοντας την πρώτη θέση.
Πλέον, η παρέα του Ντένις Σρέντερ στη φάση των 16 θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, ενώ η Φινλανδία πήρε την τρίτη θέση και περιμένει τον ηττημένο του Σερβία – Τουρκία.
Τα δεκάλεπτα:19-21, 36-50,49-69, 61-91.
Germany 🇩🇪 dominate Finland to finish perfect in Group B!#EuroBasket— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
