Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Να κλειδώσει την νίκη στα νοκ-άουτ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός «προσγειώθηκε» στην κρύα Ουγγαρία με σκοπό να κλειδώσει την θέση του στα νοκ-αόυτ του Europa League, με μόνο εμπόδιο την Φερεντσβάρος (22:00, Cosmotesport 4) που δεν έχει χάσει στην ακόμη διοργάνωση.

Υπό δύσκολες συνθήκες θα αγωνιστει σήμερα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μιας και εκτός από τους αήττητους Ούγγρους θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις θερμοκρασίες που είναι υπό του μηδενός. Η βαθμολογία βρίσκει 15ο τον Παναθηναϊκό με 10 βαθμούς ενώ η ομάδα από την Ουγγαρία διανύει σπουδαία χρονιά , ούσα στην 6η θέση με 14 βαθμους.

Θεωρητικά και με βάση την βαθμολογία της προηγούμενης χρονιάς, το τριφύλλι και με ισοπαλία μπορεί να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης μιας και καμία ομάδα με 11 βαθμούς δεν τέθηκε εκτός πέρυσι. Στο μυαλό της ομάδας θα ήταν καλό βέβαια να υπάρχει μόνο η νίκη.

Οι «Φράντοι» σκοράρουν ακατάπαυστα σε κάθε αγώνα στην Ευρώπη και είναι κάτι που θα πρέπει να έχει κατά νου ο Ισπανός τεχνικός. Τις υπηρεσίες των Ντέσερς, Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς θα στερηθεί ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ δεν θα είναι στην αποστολή οι νεοαποκτηθέντες Τετέι, Παντελίδης, Αντίνο, Τσάβες και Κοντούρης.

Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Κατρής που γύρισε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό. Η Φερεντσβάρος από την άλλη δεν έχει απώλιες από τραυματισμούς, όμως έχασε δύο πολύ καλούς παίκτες στο «παζάρι» του Ιανουαρίου.

Ο βασικότρερος ήταν ο Βάργκα που «μετακόμισε» στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έναντι 4.5 εκ. ευρώ, και ο Τοθ που τον απέκτησε η Μπόρνμουθ για 12 εκ. ευρώ.