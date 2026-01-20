Παναθηναϊκός: Χωρίς τρεις κόντρα στην Φερεντσβάρος – Μέσα ο Κάτρης

Την εν Ελλάδι προετοιμασία του για τον αγώνα με την Φερέντσβάρος που θα γίνει στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Κάτρη στην αποστολή που επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, ενώ άφησε εκτός, πέραν των τραυματιών Τζούρισιτς και Ντέσερς, τον Μλαντένοβιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Φερεντσβάρος: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος