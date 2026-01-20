Παναθηναϊκός: Χωρίς τρεις κόντρα στην Φερεντσβάρος – Μέσα ο Κάτρης
Η αποστολή των "πρασίνων" για το παιχνίδι της Πέμπτης
Την εν Ελλάδι προετοιμασία του για τον αγώνα με την Φερέντσβάρος που θα γίνει στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.
Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Κάτρη στην αποστολή που επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, ενώ άφησε εκτός, πέραν των τραυματιών Τζούρισιτς και Ντέσερς, τον Μλαντένοβιτς, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Φερεντσβάρος: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος
