Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλεψε αλλά λύγισε (82-76) από την Φενέρμπαχτσε, η οποία προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four 2025 της Euroleague.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» γνώρισαν τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι και θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό περιμένοντας τον ηττημένο του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μονακό.

Ο Ντέβον Χολ με 18 πόντους (4/6 τρίπ.) έκανε όλη τη «ζημιά» στους «πράσινους» με μεγάλα καλάθια και τρίποντα σε καθοριστικά σημεία, ενώ ο Έρικ ΜακΚόλουμ με 13 πόντους κι ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο φινάλε, ήταν ο παίκτης που ήρθε απ’ τον πάγκο για να αλλάξει τα δεδομένα για τη Φενέρ.

