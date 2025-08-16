Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Καρέ της Σίτι επί της Γουλφς, άνετη τριάρα για την Μπαρτσελόνα

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για την Μπαρτσελόνα καθώς επικράτησε της Μαγιόρκα των 9 παικτών από το 1ο ημίχρονο με 0-3.

Για την ομάδα της Βαρκελώνης, ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ μετά από φοβερή ασίστ του Γιαμάλ, ενώ ο Φεράν Τόρες διπλασίασε τα τέρματα των «Μπλαουγκράνα», με τον χορό των τερμάτων να κλείνει ο Λαμίν Γιαμάλ, για το τελικό 3-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα παιχνίδια της Παρασκευής στην La Liga, η Ράγιο Βαγιεκάνο εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες του Γκαζανίγκα και πανηγύρισε το διπλό μέσα στην έδρα της Τζιρόνα με 3-1, ενώ λίγο αργότερα η Βιγιαρεάλ επικράτησε της νεοφώτιστης Οβιέδο με 2-0 στο «Θεράμικα».

Στην Premier League, τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους, με τη Μάντσεστερ Σίτι να διαλύει εκτός έδρας τη Γούλβς με 4-0, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που πέτυχε δύο γκολ.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου άνοιξε η λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Νιούκαστλ, ενώ ακολούθησαν οι νίκες της Τότεναμ και της Σάντερλαντ με το ίδιο σκορ (3-0) και η ισοπαλία της Μπράιτον, που αγωνίστηκε χωρίς Τζίμα και Κωστούλα, με τη Φούλαμ (1-1).

Την Παρασκευή το βράδυ, η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Μπόρνμουθ επικράτησε δύσκολα με 4-2, με το παιχνίδι να είναι στο 2-2 μέχρι το 88′.

Premier League (1η αγωνιστική)

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2 (37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1 (55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0 (10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4 (34′, 61 Χάαλαντ, 37′ Ρέιντερς, 81′ Τσερκί)

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8





La Liga (1η αγωνιστική)



Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57’ Ρόκα – 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Φεράν Τόρες, 90+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Αλαβές-Λεβάντε

Θέλτα-Χετάφε 17/8

Αθλέτικ μπιλμπάο-Σεβίλη 17/8

Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/8

Έλτσε-Μπέτις 18/8

Ρεάλ Μαδρίτης -Οσασούνα 19/8