Μπράιτον: Χωρίς Τζίμα και Κωστούλα στην αποστολή για την 1η αγωνιστική της Premier League

Οι δύο Έλληνες του Μπράιτον δεν αναμένεται να κάνουν ντεμπούτο σήμερα καθώς Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας δεν βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας για τον παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Premier League με τη Φούλαμ (16/08/2025, 17:00).

Μάλιστα για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο Γερμανός προπονητής είχε κάνει ειδική αναφορά, τονίζοντας ότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της Μπράιτον, τα ονόματα των δυο Ελλήνων παικτών, λείπουν τόσο από την ενδεκάδα της ομάδας, όσο και από αυτά των αναπληρωματικών