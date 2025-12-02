“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
"Ιθάκη": Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Την Παρασκευή (05/12) ο αγώνας

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού για την ομάδα μπάσκετ εξαφάνισαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετράει τέσσερις σερί νίκες στην Euroleague και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας εξαπολύσει μία τρομερή αντεπίθεση μετά την έλευση του Κένεθ Φαρίντ στην ομάδα.

Ο κόσμος του τριφυλλιού βρίσκεται από την αρχή της σεζόν στο πλευρό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, κάνοντας ακόμα ένα sold out στο Telekom Center.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια και για τον αγώνα της Παρασκευής (5/12 21:15) με τη Βαλένθια, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, με τον κόσμο της ομάδας να θέλει να ωθήσει τους πράσινους στην 5η σερί νίκη τους στην Euroleague που θα τους φέρει στο 10-4.

