Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εβάν Φουρνιέ: Αποκάλυψε την αγαπημένη του ταινία για τα Χριστούγεννα

Τι ανέφερε ο Γάλλος άσος

Εβάν Φουρνιέ: Αποκάλυψε την αγαπημένη του ταινία για τα Χριστούγεννα
KLODIAN LATO / EUROKINISS
DEBATER NEWSROOM

Στην αποκάλυψη της αγαπημένης του ταινίας για τα Χριστούγεννα προχώρησε ο άσος του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ.

«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το «Fellowship of the Ring». Τόσο χαλαρωτική ταινία» ανέφερε σε ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ