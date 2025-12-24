Εβάν Φουρνιέ: Αποκάλυψε την αγαπημένη του ταινία για τα Χριστούγεννα
Τι ανέφερε ο Γάλλος άσος
Στην αποκάλυψη της αγαπημένης του ταινίας για τα Χριστούγεννα προχώρησε ο άσος του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ.
«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το «Fellowship of the Ring». Τόσο χαλαρωτική ταινία» ανέφερε σε ανάρτησή του.
Call me weird but the best movie to watch around Xmas time is by far The Fellowship of the Ring.
Such a soothing movie.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 24, 2025
