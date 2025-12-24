Εβάν Φουρνιέ: Αποκάλυψε την αγαπημένη του ταινία για τα Χριστούγεννα

Στην αποκάλυψη της αγαπημένης του ταινίας για τα Χριστούγεννα προχώρησε ο άσος του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ.

«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν το «Fellowship of the Ring». Τόσο χαλαρωτική ταινία» ανέφερε σε ανάρτησή του.

