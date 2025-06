Τις καλοκαιρινές του διακοπές συνεχίζει ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος βρίσκεται στη Ζάκυνθο παίρνοντας τις απαραίτητες ανάσες.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού βρέθηκε σε εστιατόριο του νησιού όπου και πήρε δώρα βαζάκια με μαρμελάδες.

«Το Nobelos είναι εκπληκτικό. Πανέμορφο μέρος. Εξαιρετικό φαγητό. Ευχαριστώ για τα δώρα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).

Nobelos was amazing. Beautiful spot. Great food. Thanks for the gifts!! pic.twitter.com/m8GQBsrgvL