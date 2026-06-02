Σταύρος Φλώρος: “Δεν χάνει το φως του παρά τις δοκιμασίες” – Τι λέει ο πατέρας του μετά το τελευταίο χειρουργείο

Ο Σταύρος Φλώρος δίνει την μάχη για να επανέλθει μετά το σοκαριστικό ατύχημα με τον ίδιο να βρίσκεται στις ΗΠΑ και να συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του νεαρού παίκτη του Survivor μίλησε για τον “Γολγοθά” που ανεβαίνει ο γιος του και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της αποθεραπείας του. Όπως είπε, μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί ο βαθμός της επιτυχίας των χειρουργείων που έγιναν στον 22χρονο και οι γιατροί θα πάρουν αποφάσεις.

Ο τραυματισμένος παίκτης του Survivor είχε δημοσιοποιήσει εικόνες από την πρώτη βόλτα που έκανε με το αμαξίδιο στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου. Το χαμόγελό του, μαρτυρούσε την αισιοδοξία και τα ανεξάντλητα ψυχικά του αποθέματα.

Ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε στις νέες δηλώσεις του: «Ο Σταύρος μας είναι μια χαρά. Η ανάρτηση που έκανε δείχνει ακριβώς αυτό που σας έλεγα τόσο καιρό: τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών των χειρουργείων και ευχόμαστε να μην υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση. Τον σκεπάζουν οι προσευχές του Θεού και η αγάπη του κόσμου, απ’ όπου αντλεί και τη δύναμή του.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο άνδρας που φαίνεται δίπλα του είναι ένας πρώτος ξάδελφός του, αξία έχουν οι άνθρωποι που μένουν κοντά σου στα δύσκολα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Σταύρος χαμογελάει. Παρά τις δοκιμασίες, δεν χάνει το φως του και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Πλέον όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους και προχωράμε με πίστη και ελπίδα. Περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσει να έρθει έστω και για λίγο στο σπίτι του, να πάρει δύναμη από τους δικούς του ανθρώπους. Στη συνέχεια θα επιστρέψει για να συνεχίσει την αποκατάστασή του, μέχρι να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην πλήρη ανάρρωση», είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.