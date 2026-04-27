Euroleague play-offs: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στις «μάχες» του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Την Τρίτη 28/04 η έναρξη των play-off της Euroleague
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στα play-off της Euroleague την Τρίτη 28/04, εναντίον της Μονακό (21:00) και Βαλένθια (21:45) αντίστοιχα.
Οι διαιτητές που θα διευθύνουν την προσπάθεια των «πρασίνων» στην Ισπανία θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς.
Η διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει στον Πειραιά θα αποτελείται από τους Εμίλιο Πέρεθ, Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι και Σάσο Πέτεκ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις