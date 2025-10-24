Euroleague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24/10 η 6η αγωνιστική της Euroleague με τους αγώνες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 96-71 των Βαυαρών, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.

Ο Παναθηναϊκός «παραδόθηκε» στην Μπολόνια, «πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς που τον «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague.

Στη χειρότερη τους εφετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων.

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Euroleague

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Βιλερμπάν – Dubai BC 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 73-88

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 90-72

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 69-79

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75

Παρτίζαν – Παρί 83-101

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96

H βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Euroleague

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 28/10 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 28/10 στις 20:00

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 28/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 28/10 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 28/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Dubai BC 28/10 στις 21:30

Παρί – Αναντολού Εφές 28/10 στις 21:45

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 28/10 στις 22:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 29/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μονακό 29/10 στις 21:15

Το υπολειπόμενο πρόγραμμα της Euroleague

8η αγωνιστική

Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν (30/10, 20:00)

Μακάμπι – Ερυθρός Αστέρας (30/10, 21:05)

Αρμάνι – Παρί (30/10, 21:30)

Μπάγερν – Βίρτους (30/10, 21:30)

Βαλένθια – Dubai BC (30/10, 21:30)

Ρεάλ – Φενέρμπαχτσε (30/10, 22:00)

Μονακό – Παναθηναϊκός (31/10, 20:00)

Ολυμπιακός – Χάποελ (31/10, 21:15)

Μπασκόνια Εφές (31/10, 21:30)

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30)

9η αγωνιστική

Dubai BC – Χάποελ (6/11)

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (6/11)

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (6/11)

Μακάμπι – Μονακό (6/11)

Μπασκόνια – Βίρτους (6/11)

Παρί – Μπάγερν (6/11)

Εφές – Αρμάνι (7/11)

Ζάλγκιρις – Βαλένθια (7/11)

Ολυμπιακός – Παρτίζαν (7/11)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ (7/11)

10η αγωνιστική

Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας (11/11)

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι (11/11)

Χάποελ – Μπασκόνια (11/11)

Βαλένθια – Ρεάλ (11/11)

Βίρτους – Εφές (11/11)

Παρτίζαν – Μονακό (11/11)

Παρί – Παναθηναϊκός (11/11)

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (12/11)

Αρμάνι – Βιλερμπάν (12/11)

Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (12/11)

11η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ (13/11)

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (13/11)

Μακάμπι – Μπασκόνια (13/11)

Παρί – Βαλένθια (13/11)

Ρεάλ – Παναθηναϊκός (13/11)

Dubai BC – Ζάλγκιρις (14/11)

Εφές – Μπάγερν (14/11)

Βιλερμπάν – Παρτίζαν (14/11)

Αρμάνι – Ολυμπιακός (14/11)

Μπαρτσελόνα – Βίρτους (14/11)

12η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Μονακό (19/11)

Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11)

Παναθηναϊκός – Dubai BC (20/11)

Αρμάνι – Χάποελ (20/11)

Ρεάλ – Ζάλγκιρις (20/11)

Ολυμπιακός – Παρί (21/11)

Μπασκόνια – Μπάγερν (21/11)

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11)

Βίρτους – Μακάμπι (21/11)

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας (21/11)

13η αγωνιστική

Dubai BC – Παρί (25/11)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους (25/11)

Χάποελ – Ρεάλ (25/11)

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια (25/11)

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν (25/11)

Βαλένθια – Μπάγερν (25/11)

Μονακό – Εφές (26/11)

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11)

Μακάμπι – Αρμάνι (26/11)

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν (26/11)

14η αγωνιστική

Εφές – Ρεάλ (4/12)

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12)

Μονακό – Παρί (4/12)

Μπάγερν – Παρτίζαν (4/12)

Χάποελ – Βιλερμπάν (4/12)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (4/12)

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (5/12)

Μπασκόνια – Αρμάνι (5/12)

Βίρτους – Dubai BC (5/12)

15η αγωνιστική

Μακάμπι – Βιλερμπάν (11/12)

Αρμάνι – Παναθηναϊκός (11/12)

Βαλένθια – Εφές (11/12)

Παρί – Ζάλγκιρις (11/12)

Ρεάλ – Μπασκόνια (11/12)

Dubai BC – Μπάγερν (12/12)

Μονακό – Φενέρμπαχτσε (12/12)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (12/12)

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12)

Βίρτους – Χάποελ (12/12)

16η αγωνιστική

Dubai BC – Μακάμπι (16/12)

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (16/12)

Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας (16/12)

Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/12)

Αρμάνι – Ρεάλ (16/12)

Παρί – Μπαρτσελόνα (16/12)

Ζάλγκιρις – Εφές (17/12)

Βιλερμπάν – Μπάγερν (17/12)

Μπασκόνια – Μονακό (17/12)

Παρτίζαν – Βίρτους (17/12)

17η αγωνιστική

Μακάμπι – Βαλένθια (18/12)

Παναθηναϊκός – Χάποελ (18/12)

Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε (18/12)

Ρεάλ – Παρί (18/12)

Εφές – Dubai BC (19/12)

Ζάλγκιρις – Παρτίζαν (19/12)

Μονακό – Μπάγερν (19/12)

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (19/12)

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια (19/12)

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (19/12)

18η αγωνιστική

Dubai BC – Αρμάνι (23/12)

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)

Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)

Μπάγερν – Χάποελ (23/12)

Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)

Βιλερμπάν – Εφές (23/12)

Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)

Μονακό – Ρεάλ (26/12)

Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)

Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)

19η αγωνιστική

Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)

Βιλερμπάν – Παρί (30/12)

Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)

Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)

Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)

Βίρτους – Αρμάνι (2/1)

Ρεάλ – Dubai BC (2/1)

Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)

20η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)

Χάποελ – Dubai BC (6/1)

Μονακό – Παρτίζαν (6/1)

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)

Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)

Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)

Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)

Εφές – Παρί (7/1)

Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)

21η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)

Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)

Βαλένθια – Μονακό (8/1)

Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)

Χάποελ – Παρί (9/1)

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)

Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)

Αρμάνι – Εφές (9/1)

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)

22η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)

Εφές – Μπασκόνια (15/1)

Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)

Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)

Παρί – Μονακό (15/1)

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)

Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)

Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)

23η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)

Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)

Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)

Βαλένθια – Παρί (20/1)

Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)

Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)

24η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)

Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)

Παρί – Dubai BC (22/1)

Ρέαλ – Μονακό (22/1)

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)

Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)

25η αγωνιστική

Παρί – Ρεάλ (28/1)

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)

26η αγωνιστική

Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)

Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)

Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)

Μπάγερν – Παρί (3/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)

27η αγωνιστική

Dubai BC – Ρεάλ (5/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)

Μπάγερν – Μονακό (5/2)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)

Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)

28η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)

Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)

Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)

Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)

Μονακό – Μπασκόνια (13/2)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)

Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)

29η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)

Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)

Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)

Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)

Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)

30η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)

Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)

Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)

Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)

Μπασκόνια – Παρί (6/3)

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)