Euroleague: Η βαθμολογία μετά τα αποτελέσματα των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR για την 24η αγωνιστική
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Με τους αγώνες των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα σε Αναντολού Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίστηκε η 24η αγωνιστική της Euroleague.
Η αστοχία στο κρίσιμο τελευταίο λεπτό πρόδωσε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για ένα σπουδαίο «διπλό» στο Τελ Αβίβ, παρά τις απουσίες (Οσμάν, Ναν, Μήτογλου) και οι «πράσινοι» παρέμειναν με ρεκόρ 14-10 εκτός εξάδας της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε 75-71 από τη Μακάμπι, για την 24η αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να βελτιώνουν σε 10-14 το ρεκόρ τους και να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα.
Όπως και απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι και κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, τέταρτη διαδοχική και έβδομη στα τελευταία οκτώ ματς στη Euroleague, κάνοντας όμως τους φιλάθλους του να… καρδιοχτυπήσουν, μετά από ένα κακό β΄ μέρος. Η ομάδα του Πειραιά πήρε το «διπλό» με 74-68 απέναντι στην ουραγό Εφές για την 24η αγωνιστική, σημειώνοντας 48 πόντους στο ά μέρος και μόλις 26 πόντους στο 2ο.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής της Euroleague
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 93-89
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 90-78
Παρί – Dubai BC 79-99
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45
H βαθμολογία της Euroleague
Το υπολειπόμενο πρόγραμμα της regular season της Euroleague
24η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)
Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)
Παρί – Dubai BC (22/1)
Ρέαλ – Μονακό (22/1)
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)
Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)
25η αγωνιστική
Παρί – Ρεάλ (28/1)
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)
26η αγωνιστική
Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)
Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)
Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)
Μπάγερν – Παρί (3/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)
27η αγωνιστική
Dubai BC – Ρεάλ (5/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)
Μπάγερν – Μονακό (5/2)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)
Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)
28η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)
Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)
Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)
Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)
Μονακό – Μπασκόνια (13/2)
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)
Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)
29η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)
Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)
Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)
Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)
Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)
30η αγωνιστική
Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)
Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)
Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)
Μπασκόνια – Παρί (6/3)
31η αγωνιστική
Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)
Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)
Παρί – Βιλερμπάν (12/3)
Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)
Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)
32η αγωνιστική
Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)
Μπάγερν – Dubai BC (19/3)
Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)
Παρί – Παρτίζαν (19/3)
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)
Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)
33η αγωνιστική
Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)
Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)
Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)
34η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)
Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)
Παρί – Ολυμπιακός (26/3)
Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)
Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)
Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)
35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)
36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)
37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)
38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις