Μακάμπι – Παναθηναϊκός AKTOR 75-71: Πάλεψε αλλά πλήρωσε την αστοχία του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και ηττήθηκε με 75-71 εκτός έδρας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» αν και είχαν τις ευκαιρίες τους είδαν τους Γκραντ και Σλούκα να αστοχούν σε σουτ τριών πόντων στο φινάλε του αγώνα με το σκορ στο 73-71. Ο Λούντμπεργκ με δυο βολές έκανε το 75-71, ενώ ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε τρίποντο, διαμαρτυρόμενος παράλληλα για φάουλ που δεν σφυρίχθηκε από τους διαιτητές.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός AKTOR έπεσε στο 14-10 και την 8η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέβηκε στο 10-14.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71