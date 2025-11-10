Euroleague: Η «ακτινογραφία» της 10ης αγωνιστικής

Στη μάχη της 10ης αγωνιστικής της regular season ρίχνονται αρχή γενομένης από την Τρίτη 11/11 οι ομάδες της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον Κένεθ Φαρίντ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του δοκιμάζεται στην έδρα της Παρί.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός την Τετάρτη 12/11 υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Δείτε την «ακτινογραφία» της 10ης αγωνιστικής της Euroleague