Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η «ακτινογραφία» της 10ης αγωνιστικής

Η βαθμολογία και το πρόγραμμα

Euroleague: Η «ακτινογραφία» της 10ης αγωνιστικής
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Στη μάχη της 10ης αγωνιστικής της regular season ρίχνονται αρχή γενομένης από την Τρίτη 11/11 οι ομάδες της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον Κένεθ Φαρίντ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του δοκιμάζεται στην έδρα της Παρί.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός την Τετάρτη 12/11 υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Δείτε την «ακτινογραφία» της 10ης αγωνιστικής της Euroleague

round4413_compressed (1)Λήψη
