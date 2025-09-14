Eurobasket: Οι θρύλοι της Εθνικής μπήκαν στο παρκέ για να πανηγυρίσουν με τον Σπανούλη

Βρέθηκαν ξανά στο παρκέ τρεις εμβληματικές μορφές του μπάσκετ, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας, η οποία επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025.

Το γήπεδο γέμισε με έντονα συναισθήματα με την παρουσία των τεσσάρων θρύλων και ξύπνησε μνήμες από τις μεγάλες επιτυχίες της «χρυσής γενιάς» του αθλήματος.

Με παρατεταμένο χειροκρότημα τους αποθέωσε το κοινό τους, σε μια στιγμή όπου η συγκίνηση και η νοσταλγία κυριάρχησαν, υπενθυμίζοντας πως οι ήρωες εκείνης της εποχής παραμένουν διαχρονικά αγαπημένοι και βαθιά χαραγμένοι στις καρδιές των φιλάθλων.

Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Τσαρτσαρής έζησαν πολύ έντονα τον αγώνα, πανηγυρίζοντας σαν μικρά παιδιά την επιτυχία της Εθνικής.