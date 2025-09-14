Eurobasket 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία μετά το 88-83 επί της Τουρκίας

Μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Eurobasket ήταν η Γερμανία. Πρωταθλητές Ευρώπης αναδείχθηκαν οι Γερμανοί, επικρατώντας της Τουρκίας με 88-83 στον μεγάλο τελικό.

Έπειτα από έναν τελικό θρίλερ, όπου μονομάχησαν οι δύο καλύτερες ομάδες του φετινού Eurobasket, η Γερμανία κατάφερε να λυγίσει στο φινάλε τη Τουρκία και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Μπόνγκα. Ο Γερμανός φόργουορντ βγήκε μπροστά από το πουθενά, σημείωσε 20 πόντους και τα περισσότερα κρίσιμα καλάθια στην τέταρτη περίοδο, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Σρέντερ, ο οποίος πέτυχε όλους τους πόντους της Γερμανίας στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ μοίρασε 12 ασίστ (ρεκόρ σε τελικό).

Από πλευράς Τουρκίας, ο Αλπερέν Σενγκούν σημείωσε 28 πόντους, αλλά ήταν και ο μοιραίος του αγώνα. Οι “ευχές” των Ελλήνων φιλάθλων στον Τούρκο All Star ίσως έπιασαν τόπο, μιας και στο τέλος έχασε ένα εύκολο δίποντο κάτω από το καλάθι, ενώ αστόχησε και στο τρίποντο της ισοφάρισης στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Φοβερό ματς από τον Τσέντι Όσμαν με 23 πόντους και 6/9 τρίποντα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 22/40 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 12/15 βολές, 26 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 5 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 9 λάθη, 17 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 18/33 δίποντα, 14/26 τρίποντα, 10/12 βολές, 36 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 8 επιθετικά), 24 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 15 λάθη, 19 φάουλ.