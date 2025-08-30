Eurobasket 2025: Ο Σρέντερ καταγγέλλει ότι οι Λιθουανοί οπαδοί έκαναν “ήχους μαϊμούδων” στο ημίχρονο

Η Γερμανία ήταν πιο εντυπωσιακή από ποτέ διαλύοντας την Λιθουανία στο παρκέ όμως ένα σοβαρό ρατσιστικό επεισόδιο κατά του Ντένις Σρέντερ αμαύρωσε το σπουδαίο αποτέλεσμα και την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση του EuroBasket.

Κορυφαίος στην αναμέτρηση ήταν ο Ντανιέλ Τάις που είχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Ντένις Σρέντερ με 26 πόντους. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του παιχνιδιού, στον διάδρομο της φυσούνας σημειώθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων με μέλη του επιτελείου να εμπλέκονται.

Ο Ντένις Σρέντερ αποκάλυψε μετά το φινάλε της αναμέτρησης ότι ρατσιστικά σχόλια των Λιθουανών φιλάθλων ήταν η αφορμή για το επεισόδιο σε συνέντευξή του στο MagentaSport. Po dviejų kėlinių koridoriuje kilo lengvas apsižodžiavimas tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių 🗣️ #EuroBasket pic.twitter.com/crvPXGumIW— BasketNews.lt (@BasketNews_lt) August 30, 2025

«Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι φίλαθλοι, ακολουθούν πάντα την ομάδα τους. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο έκαναν φωνές μαϊμούς», ανέφερε

«Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση σε αυτόν τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως κάποιοι φίλαθλοι μάλιστα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες λόγω της ασφάλειας. Πιστεύω πως έγινε και σχετική αναφορά».

«Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε και στο ποδόσφαιρο. Με τον Βινίσιους Τζούνιορ το βλέπω να συμβαίνει συνέχεια. Για μένα όμως, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το βίωσα με Λιθουανούς φιλάθλους, και είναι λυπηρό», πρόσθεσε.