EuroBasket 2025, Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Τρίτη σερί «κατοστάρα» για τους Γερμανούς

Επικράτησε η Γερμανία 107-88 της Λιθουανίας, κάνοντας το3/3 στο Group B του EuroBasket 2025, που διεξάγεται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Γερμανίας ήταν αυτό στο τουρνουά, όπου μέτρησε 100+ πόντους στην επίθεση, ενώ παράλληλα μέτρησε 19/35 τρίποντα, φτάνοντας δηλαδή το 54%.

Ο αγώνας

Δυναμικά μπήκε η Γερμανία στο παρκέ, ωστόσο στα μισά της πρώτης περιόδου η Λιθουανία βρήκε τα πατήματά της και μείωσε σε 10-9. Την ανατροπή έκαναν οι Λιθουανοί, αλλά τα «πάντσερ» δεν άφησαν το… πόδι από το γκάζι και με μπάζερ μπίτερ του Μαοντού Λο, έφτασαν στο 32-20.

Η Γερμανία στα 4:05 πριν από το τέλος, είχε 8/12 τρίποντα. Η Λιθουανία συνεχίζοντας με τον δικό της ρυθμό μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά του +15 και την έριξε στο -5. Τελικά οι δύο πλευρές πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ να φτάνει στο 55-47.

Αποφασισμένη για την πρόκριση φάνηκε να είναι η Γερμανία όταν επέστρεψαν στο παρκέ. Μάλιστα, μπόρεσε να φτάσει τη διαφορά μέχρι και στους 19 πόντους αλλά η Λιθουανία δεν τα παράτησε και μείωσε τη διαφορά, με την αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου να βρίσκει τις ομάδες στο 83-72.

Εκεί η Γερμανία συνέχισε να έχει τον έλεγχο. Η απόσταση παρέμενε στα ίδια επίπεδα και τα «πάντσερ» επέβαλλαν τον δικό τους ρυθμό. Από τα μέσα της περιόδου και μετά έφτασαν στο +20 και τελικά μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη – πρόκριση με 107-88.

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107