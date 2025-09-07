Eurobasket 2025: Η ημέρα και η ώρα του αγώνα της Εθνικής ομάδας για τα προημιτελικά κόντρα στη Λιθουανία – Τα ζευγάρια των «8»
Με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά
Η Εθνική ομάδα υπέταξε το Ισραήλ και έκλεισε θέση για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 όπου θα κοντραριστεί με την Λιθουανία με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Πλέον, η Εθνική ομάδα θα κοντραριστεί με τους Λιθουανούς την Τρίτη 9/9 στις 9 το βράδυ, όπου θέλει τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση και συγκεκριμένα τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία – Λετονία 88-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
Πολωνία – Βοσνία 80-72
Ιταλία – Σλοβενία 77-84
Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί
Λιθουανία – Ελλάδα (10)
Τουρκία – Πολωνία (11)
Γερμανία – Σλοβενία (12)
Φινλανδία – Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
10 – 11 / 15
12 – 13 / 16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 – Ηττημένος 16
Τελικός
Νικητής 15 – Νικητής 16
