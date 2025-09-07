Eurobasket 2025: Η ημέρα και η ώρα του αγώνα της Εθνικής ομάδας για τα προημιτελικά κόντρα στη Λιθουανία – Τα ζευγάρια των «8»

Η Εθνική ομάδα υπέταξε το Ισραήλ και έκλεισε θέση για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 όπου θα κοντραριστεί με την Λιθουανία με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον, η Εθνική ομάδα θα κοντραριστεί με τους Λιθουανούς την Τρίτη 9/9 στις 9 το βράδυ, όπου θέλει τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση και συγκεκριμένα τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία – Ελλάδα (10)

Τουρκία – Πολωνία (11)

Γερμανία – Σλοβενία (12)

Φινλανδία – Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 – 11 / 15

12 – 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 – Ηττημένος 16

Τελικός

Νικητής 15 – Νικητής 16