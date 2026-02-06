Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Εθνική Πόλο Γυναικών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι χάλκινες πρωταθλήτριες (Εικόνες & Βίντεο)

Την ομάδα υποδέχθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού

Εθνική Πόλο Γυναικών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι χάλκινες πρωταθλήτριες (Εικόνες & Βίντεο)
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος, μετά την επιτυχημένη παρουσία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Έξι μήνες μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι «γαλανόλευκες» πρόσθεσαν ακόμη ένα σπουδαίο μετάλλιο στη συλλογή τους, κατακτώντας την τρίτη θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μ. Παυλίδης: «Επιτυχία το χάλκινο μετάλλιο, αλλά μας αφήνει πικρή γεύση»

Ο προπονητής της ομάδας, Χάρης Παυλίδης, στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο χαμένος ημιτελικός άφησε μια πικρία, ενώ αντίστοιχα η αθλήτρια Ελευθερία Πλευρίτου τόνισε πως η ομάδα αισθάνεται αδικημένη από την εξέλιξη του αγώνα. Παρόλα αυτά, το χάλκινο μετάλλιο αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση για την εξαιρετική προσπάθεια της ομάδας.

Στο αεροδρόμιο, την αποστολή υποδέχτηκαν o Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο Γιώργος Μαυρωτάς, για να συγχαρούν τις αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο για το 6ο μετάλλιο της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι παίκτριες εμφανίστηκαν χαρούμενες και συγκινημένες, κρατώντας στο στήθος τους το χάλκινο μετάλλιο, δείχνοντας την περηφάνια τους για ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην ιστορία του ελληνικού πόλο.

