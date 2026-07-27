Φωτιά στην Παλαιοπαναναγιά Σπάρτης – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές
Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές της Λακωνίας μετά από φωτιά στην στην Παλαιοπαναναγιά Σπάρτης που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Σπάρτης.
Η φωτιά στην Παλαιοπαναναγιά Σπάρτης εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.
Καθ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας .
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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