Εθνική πόλο ανδρών: Επέστρεψε στην Ελλάδα με το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας 26/1 η αποστολή της Εθνικής πόλο ανδρών, με το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι στο στήθος.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας πάτησε το πόδι της στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου την περίμενε κόσμος για να την υποδεχθεί.

Οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος όντας χαμογελαστοί έβγαλαν πολλές φωτογραφίες ενώ υπέγραψαν και πολλά αυτόγραφα.

Στην αποστολή μετείχαν οι εξής 15 πολίστες: Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος – Κανακάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νίκος Παπανικολάου, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μανώλης Ζερδεβάς, Ευάγγελος Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.

