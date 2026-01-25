«Έπνιξε» με 12-5 την Ιταλία και κατέκτησε το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ήταν εξαιρετική και επικράτησε (12-5) της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, που είναι το πρώτο της στην διοργάνωση.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έκαναν το παιχνίδι της ζωής τους σε άμυνα και επίθεση και πήραν το μετάλλιο που τόσο πολύ ήθελαν από το ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η πικρία από τον αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό από την Ουγγαρία μπορεί να παραμένει αλλά, η Εθνική ομάδα έδειξε να την βάζει στην άκρη και μπήκε αποφασισμένη να πετύχει τον στόχο της στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία και τα κατάφερε.

Η εθνική τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια για έξι λεπτά, σε άμυνα και επίθεση, και προηγήθηκε 4-0, παίρνοντας από νωρίς σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Σάντρο Καμπάνια πήρε εσπευσμένα τάιμ-άουτ και οι Ιταλοί βρήκαν ένα γκολ με πέναλτι, αλλά μία σπουδαία απόκρουση του Ζερδεβά, σε προσπάθεια του Ντι Σόμα από τα 2μ., και δύο καλές άμυνες σε παίκτη λιγότερο, επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να κλείσει το εναρκτήριο οκτάλεπτο με 4-1.

Στη δεύτερη περίοδο οι διεθνείς χρεώθηκαν αρκετές αποβολές, αλλά τα μπλοκ και ο Ζερδεβάς υποχρέωσαν τους «σετεμπέλο» να έχουν 0/7 στον παραπάνω, πριν σκοράρει ο Κοντέμι στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου. Στο μεσοδιάστημα όμως, η εθνική είχε ξεφύγει 7-1 και είχε βάλει το… νερό στο αυλάκι. Η Ιταλία συνέχισε να σπαταλάει τις αποβολές που κέρδιζε (3/17 συνολικά) και η «γαλανόλευκη» απλά διαχειρίστηκε το υπόλοιπο της αναμέτρησης και ξεκίνησε να πανηγυρίζει πολύ πριν την τελευταία κόρνα της γραμματείας.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 0-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 0-3 Αργυρόπουλος (π.π.), 0-4 Αργυρόπουλος (π.π.), 1-4 Φερέρο (πέναλτι), 1-5 Καλογερόπουλος (π.π.), 1-6 Παπαναστασίου (κόντρα), 1-7 Καλογερόπουλος (π.π.), 2-7 Κοντέμι (π.π.), 2-8 Κάκαρης (φουνταριστός), 3-8 Κοντέμι (π.π.), 3-9 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-10 Νικολαϊδης (π.π.), 4-10 Φερέρο (περιφέρεια), 4-11 Αργυρόπουλος (π.π.), 5-11 Μπαλτζαρίνι (π.π.), 5-12, Αργυρόπουλος (π.π.).

Η εθνική είχε 8/12 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 3/17 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Αποβλήθηκε με αντικατάσταση ο Μπαλτζαρίνι, 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Παπανικολάου (5΄53΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Σκουμπάκης (2΄33΄΄ πριν το τέλος της αναμέτρησης).

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτζαρίνι 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος