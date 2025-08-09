Εθνική μπάσκετ: Τα σερί τρίποντα που έφεραν την παρ’ όλίγον ανατροπή απέναντι στην Σερβία (Βίντεο)

Την ήττα με 66-76 γνώρισε η εθνική μπάσκετ στην αναμέτρηση απέναντι στην Σερβία που διεξήχθη στη Λεμεσό, στα πλαίσια του Ecommbx Cup.

Η Επίσημη Αγαπημένη βρισκόταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς να δείχνει την ανωτερότητα της. Όμως στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήγε να κάνει μία τρελή ανατροπή γυρίζοντας από το -11 μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Ο Παπανικολάου έδωσε μια ανάσα με διαδοχικά τρίποντα (60-68, στο 36′), ο Σλούκας τον μιμήθηκε για το 63-68 (στο 36:10”) και ο Μήτογλου ακολούθησε, με την διαφορά να μειώνει στους τρείς (66-69, στο 37′ του αγώνα). Το τάιμ άουτ του Πέσιτς αποδείχθηκε καθοριστικό για το φινάλε του αγώνα καθώς ο Αβράμοβιτς με πέντε συνεχόμενους πόντους και ένα κλέψιμο έγινε ο ήρωας των τελευταίων λεπτών για την Σερβία, οδηγώντας στο 66-74.

Εν τέλει η εθνική μπάσκετ δεν έβγαλε άλλη αντίδραση και η Σερβία έφυγε από το “Σπύρος Κυπριανού” με την νίκη (66-76).