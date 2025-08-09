Ελλάδα – Σερβία 66-76: Υποκλίθηκε στον Γιόκιτς και στην ανωτερότητα της Σερβίας

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάρτι και η Εθνική Ελλάδος χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεση της λύγισε με 66-76 απέναντι στην ανώτερη Σερβία στο πρώτο φιλικό αγώνα του Τουρνουά της Κύπρου.

Στο γήπεδο όπου θα βρεθεί σε 20 ημέρες για την πρεμιέρα του EuroBasket 2025, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη “αγγιξε” τη μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά προερχόμενοι από το -11, αλλά δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει λόγω λαθών στην επίθεση που την κράτησαν χωρίς καλάθι για τα τελευταία 3 λεπτά της αναμέτρησης.

Κορυφαίος της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος Μίτογλου, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πραγματικό πάρτι κάτω από τα καλάθια με διψήφιο αριθμό πόντων και ριμπάουντ. Θυμίζουμε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Κύπρο, ενώ οι Νετζήπογλου και Λιοτόπουλος έμειναν εκτός 14άδας στο συγκεκριμένο ματς.

Κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο Μήτογλου (18π με 6/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα), ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Σλούκας (11π) και Ντόρσεϊ (10π). Απόλυτος MVP του φιλικού αγώνα ήταν όμως ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double (23π, 19 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 34-43, 47-55, 66-76

Ελλάδα (Σπανούλης): Παπανικολάου, 6 (2/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σλούκας 11 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Λαρεντζάκης 8 (1/4 τρίποντα, 2 λάθη), Θ. Αντετοκούνμπο (5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 18 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 7 (3 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2 (2 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ 4 (2 ριμπάουντ)

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 3 (5 ριμπάουντ), Ν. Γιόβιτς 9 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μπογκντάνοβιτς 9 (1/6 τρίποντα, 2 ασίστ), Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς 6, Βούκτσεβιτς 7, Ντόμπριτς, Γιόκιτς 23 (8/12 δίποντα, 18 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκούντουριτς 4, Σ. Γιόβιτς 6 (3/4 δίποντα), Νταβίντοβατς, Αβράμοβιτς 7 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 2 (3 ριμπάουντ), Τόπιτς

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 15/30 δίποντα, 10/31 τρίποντα, 6/9 βολές, 23 ριμπάουντ (14 αμυντικά – 9 επιθετικά), 16 ασίστ, 15 λάθη, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σερβίας: 22/38 δίποντα, 6/22 τρίποντα, 14/21 βολές, 47 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 19 επιθετικά), 18 ασίστ, 18 λάθη, 13 κλεψίματα