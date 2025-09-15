Εθνική Ελλάδος: Με “οδηγό” τον Γιάννη και το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια για το χάλκινο – Light, ΛΕΞ και μπουγέλα (βίντεο)

Ξανά στο βάθρο του Eurobasket 2025 βρίσκεται από χθες Κυριακή, ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική Ελλάδος, με το πάρτι να είναι… ατέλειωτο!

Πρωταγωνιστής, τόσο στη νίκη έναντι της Φινλανδίας, όσο και στο γλέντι που στήθηκε στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, δεν ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το τέλος του αγώνα, ο “Greek Freak” μπήκε πρώτος στα αποδυτήρια και άνοιξε ένα live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις απίστευτες στιγμές των πανηγυρισμών.

💙🏅🎶 Greek Freak, baby, MVP: ο Γιάννης κάνει live στο Instagram με το τραγούδι του Light για τον… ίδιο!#Εθνικη_Μπασκετ #GiannisAntetokounmpo pic.twitter.com/sOqj5SD9QR— Athletiko (@athletiko_gr) September 14, 2025

“Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!” ακούστηκε να λέει γεμάτος χαρά, ενώ σε άλλο σημείο είπε: “Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;”.

«Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;»

Τρέλα από Greek Freak στο live του στο insta όπου λίγο πριν είπε: «Αυτό μετάλλιο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου» pic.twitter.com/J2OoS4UzBo— Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025

“Σας ευχαριστώ για όλα τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Για μένα κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο αλλά παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Σας εύχομαι μια καταπληκτική χρονιά με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σαν προπονητής και σαν φίλος” είπε από την πλευρά του ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, πριν “πνιγεί” από τις σαμπάνιες των παικτών του.

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε και τον ρόλο του… DJ, βάζοντας στη διαπασών κομμάτια του Light και του ΛΕΞ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιάννης εκτός… ελέγχου στα αποδυτήρια ραπάρει Mosca από Light με Λαρε να χορεύει ημίγυμνος

Ε Π Ο Σ#hellasbasketball #eurobasket2025 #greekfreak #GREFIN pic.twitter.com/a7eruzbhBh— Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν με το “Αλητική Αγάπη” και το “Ας κρατήσουν οι χοροί” του Διονύση Σαββόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή, ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε ημίγυμνος με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση και παρέσυρε τους υπόλοιπους διεθνείς σε χορό και γέλια.