ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδος: Με “οδηγό” τον Γιάννη και το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια για το χάλκινο – Light, ΛΕΞ και μπουγέλα (βίντεο)

Το "ευχαριστώ" του Σπανούλη στους παίκτες του

DEBATER NEWSROOM

Ξανά στο βάθρο του Eurobasket 2025 βρίσκεται από χθες Κυριακή, ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική Ελλάδος, με το πάρτι να είναι… ατέλειωτο!

Πρωταγωνιστής, τόσο στη νίκη έναντι της Φινλανδίας, όσο και στο γλέντι που στήθηκε στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, δεν ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο “Greek Freak” μπήκε πρώτος στα αποδυτήρια και άνοιξε ένα live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις απίστευτες στιγμές των πανηγυρισμών.

“Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!” ακούστηκε να λέει γεμάτος χαρά, ενώ σε άλλο σημείο είπε: “Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;”.

“Σας ευχαριστώ για όλα τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Για μένα κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο αλλά παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Σας εύχομαι μια καταπληκτική χρονιά με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σαν προπονητής και σαν φίλος” είπε από την πλευρά του ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, πριν “πνιγεί” από τις σαμπάνιες των παικτών του.

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε και τον ρόλο του… DJ, βάζοντας στη διαπασών κομμάτια του Light και του ΛΕΞ.

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν με το “Αλητική Αγάπη” και το “Ας κρατήσουν οι χοροί” του Διονύση Σαββόπουλου.

Κάποια στιγμή, ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε ημίγυμνος με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση και παρέσυρε τους υπόλοιπους διεθνείς σε χορό και γέλια.

