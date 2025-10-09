Ερυθρός Αστέρας: Το «αντίο» στον Γιάννη Σφαιρόπουλο

Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί και επίσημα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, με την σέρβικη ομάδα να τον αποχαιρετά.

Συγκεκριμένα, μετά το κακό ξεκίνημα η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα αποφάσισε να μη συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Έλληνα τεχνικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Μετά από κοινή συνάντηση του προέδρου του συλλόγου Ζέλκα Ντσελίτς, του γενικού διευθυντή του αθλητικού τομέα Μίλαν Τόμιτς, της διοίκησης του συλλόγου και του μέχρι τώρα προπονητή Γιάννη Σφαιροπούλου, ελήφθη η απόφαση ότι ο κ. Σφαιροπούλος δεν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με μοναδικό στόχο που είχαν και οι δύο πλευρές – να είναι προς το συμφέρον της ΚΚ Κρβένα Ζβέζντα αυτή τη στιγμή.

Ο σύλλογος εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσει τον προπονητή Γιάννη Σφεροπούλο για όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογο της Κρβένα Ζβέζντα, για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπροσωπήσει τον σύλλογο εντός και εκτός γηπέδου, και σε όλα όσα έκανε για να ανεβάσουμε μαζί τον σύλλογο σε υψηλότερο επίπεδο.

Του ευχόμαστε καλή τύχη, υγεία και επαγγελματικές επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Γιάννης Σφαιροπούλος θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου μας με τα τρόπαια που κατέκτησε, αλλά και με το βραβείο που έλαβε ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής της κόκκινης-λευκής οικογένειας.