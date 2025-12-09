Εργκίν Αταμάν: «Μου επιτέθηκαν τρεις δικηγόροι του Ολυμπιακού στο δικαστήριο»

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στους«EuroInsiders» αναλύοντας αρκετά θέματα περί της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, με ένα από αυτά να είναι οι τελικοί της Stoiximan GBL 2025.

Ο πανικός που επικράτησε την περίοδο των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ένα θέμα που τον στιγμάτισε, καθώς η κατάσταση ήταν πέρα από τα όρια του μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε για τους τελικούς:

«Πρώτα από όλα, και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλη αγανάκτηση μετά το Final Four. Και ο Παναθηναϊκός που αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε, και ο Ολυμπιακός που ηττήθηκε από τη Μονακό. Αυτό αυξάνει την πίεση και στους δύο.

Σε πολλές χώρες υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα στα ντέρμπι. Βέβαια, μετά από ένα σημείο, ξέφυγε από το μπάσκετ η κατάσταση. Δε θέλω να πω κάτι για άλλες ομάδες, γιατί και εγώ έκανα λάθη και μαζί με παίκτες μπλεχτήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Είχαμε πλεονέκτημα, αρχίσαμε με 1-0· με αυτό το άγχος χάσαμε στον Πειραιά. Ήμασταν έτοιμοι για το τρίτο παιχνίδι, γιατί έχεις άλλο κίνητρο, αλλά έγινε η διακοπή. Υπήρχαν συζητήσεις για διακοπή του πρωταθλήματος. Υπήρχαν απορίες για το τι θα γίνει.

Αν είσαι εκτός μπάσκετ, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τη νοοτροπία. Μέσα σε δύο ημέρες έγιναν όλα. Πήγα στο δικαστήριο για δύο ώρες και εκεί με περίμεναν τρεις δικηγόροι του Ολυμπιακού και μου έκαναν επίθεση «γιατί το λέω αυτό κ.λπ.». Πού είμαστε; Αυτό είναι μπάσκετ. Πού είμαστε; Στο Ηνωμένο Βασίλειο; Στις ΗΠΑ; Αυτό είναι μπάσκετ και δεν είμαστε στο γήπεδο αλλά στο δικαστήριο. Και παίκτες βρισκόντουσαν εκεί. Ο Σλούκας ήταν εκεί επίσης. Μετά από αυτό μας λένε ότι θα συνεχίσουμε τους τελικούς μετά από τρεις μέρες. Τι είναι αυτό; Έπρεπε να παίξουμε σήμερα. Αντί να παίξουμε τότε, ήμασταν στο δικαστήριο.

Μετά χάσαμε στην έδρα μας, χάσαμε την ψυχολογία μας και μετά χάσαμε το μυαλό μας στον Πειραιά. Υπάρχει μεγάλη ισορροπία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πρέπει να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις πνευματικά και σωματικά. Χάσαμε το μυαλό μας στους τελικούς.

Ο κύριος Γιαννακόπουλος πάντα έχει μεγάλο πάθος, πάντα θέλει να δώσει κίνητρο. Πάντα είναι στο πλευρό μας. Θέλει να δείχνει τη στήριξη και την αυτοπεποίθηση που έχει στην ομάδα. Όταν ζήτησε το 3-0 στους τελικούς, ίσως στον Ολυμπιακό πίστεψαν ότι ο πρόεδρος του αντιπάλου τους υποτιμάει και το χρησιμοποίησαν έτσι. Εμάς μας έδωσε αυτοπεποίθηση όμως και δεν ήταν λάθος».