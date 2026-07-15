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Αγγλία – Αργεντινή: Αλληλοεξοντώθηκαν (0-0) στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026

Μάχη για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής

Αγγλία – Αργεντινή: Αλληλοεξοντώθηκαν (0-0) στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026
DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 δίνουν το βράδυ της Τετάρτης 15/7 οι Αγγλία και Αργεντινή.

Σε ένα πρώτο μέρος με πολύ ένταση και λίγες φάσεις οι δυο χώρες έμειναν στο 0-0 και θα προσπαθήσουν στο δεύτερο ημίχρονο να σκοράρουν για να φτάσουν στην μεγάλη πρόκριση.

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