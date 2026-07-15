Αγγλία – Αργεντινή: Αλληλοεξοντώθηκαν (0-0) στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026
Μάχη για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής
Τη δική τους μάχη για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 δίνουν το βράδυ της Τετάρτης 15/7 οι Αγγλία και Αργεντινή.
Σε ένα πρώτο μέρος με πολύ ένταση και λίγες φάσεις οι δυο χώρες έμειναν στο 0-0 και θα προσπαθήσουν στο δεύτερο ημίχρονο να σκοράρουν για να φτάσουν στην μεγάλη πρόκριση.
Δείτε τις φάσεις
πηγή στην Google
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