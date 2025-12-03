Επικό σκηνικό στο Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Φαντάρος βλέπει από την σκοπιά την αναμέτρηση του κυπέλλου

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό γεγονός για την τοπική κοινωνία του νησιού.

Μάλιστα, μετά την τρελή υποδοχή της ερυθρόλευκης αποστολής, ακόμη ένα τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε έξω από το γήπεδο όπου φαντάρος σε σκοπιά βλέπει το παιχνίδι και εκτελεί το στρατιωτικό του καθήκον την ίδια στιγμή.

Συγκεκριμένα, πίσω από το σημείο όπου φιλοξενούνται οι οπαδοί των ερυθρολεύκων, δεσπόζει το «Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου» και η κάμερα έπιασε έναν αλφαμίτη να έχει ανέβει στο πυργίσκο της σκοπιάς και να παρακολουθεί αμέριμνος τα όσα συμβαίνουν εντός γηπέδου.

Μάλιστα, το κουβούκλιο βρίσκεται πίσω ακριβώς από το σημείο που είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, για το συγκεκριμένο ωράριο της συγκεκριμένης ημέρας, ίσως να ήταν και η πιο περιζήτητη ανάμεσα στους υπηρετούντες στο στρατόπεδο.