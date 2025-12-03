Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή υποδοχή των “ερυθρόλευκων” φιλάθλων στην Ερμούπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου στα πλαίσια της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και οι φίλαθλοι των “ερυθρόλευκων” δημιούργησαν σπουδαία ατμόσφαιρα πριν το παιχνίδι.

Μόλις έφτασε στο γήπεδο το πούλμαν του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι φίλοι της ομάδας άναψαν καπνογόνα στα πεζοδρόμια και δημιούργησαν όμορφες εικόνες στο νησί.

