“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή υποδοχή των “ερυθρόλευκων” φιλάθλων στην Ερμούπολη

Στις 13:30 η σέντρα της αναμέτρησης

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή υποδοχή των “ερυθρόλευκων” φιλάθλων στην Ερμούπολη
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου στα πλαίσια της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και οι φίλαθλοι των “ερυθρόλευκων” δημιούργησαν σπουδαία ατμόσφαιρα πριν το παιχνίδι.

Μόλις έφτασε στο γήπεδο το πούλμαν του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι φίλοι της ομάδας άναψαν καπνογόνα στα πεζοδρόμια και δημιούργησαν όμορφες εικόνες στο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες:

Ολυμπιακός
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ