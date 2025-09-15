Εμμανουήλ Καραλής: Τα χρήματα που θα λάβει μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο

Το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ κατέκτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο «Μανόλο» ξεπέρασε για άλλη μία φορά φέτος τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος βελτίωσε εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30μ. Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο άλμα του ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, «καθαρίζοντας» με την πρώτη τα 6μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Με βάση τα οικονομικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια ομοσπονδία κλασσικού αθλητισμού (IAAF) ο νικητής κάθε αγωνίσματος εισπράττει 70.000$, δηλαδή 59.680 ευρώ, ενώ ο δεύτερος 35.000$ (29.890 ευρώ).

Μάλιστα, όσο αφορά τον Αρμάντ Ντουμπλάντις που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ υπάρχει ένα πριμ 100.000$ που σημαίνει 85.257 ευρώ.