Εμμανουήλ Καραλής: Από το βάθρο του Τόκιο στα ελληνικά νησιά
Για λίγες ημέρες χαλαρώνει ο Έλληνας πρωταθλητής
Για λίγες ημέρες είχε ο Εμμανουήλ Καραλής την ευκαιρία να χαλαρώσει, έπειτα από την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.
Μία ονειρική αγωνιστική χρονιά με ιδανικό αποτέλεσμα ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο στίβου σε συνδυασμό με ακόμα ένα εξάμετρο άλμα στον τελικό του επί κοντώ.
Αυτή την στιγμή ο “Μανόλο” κάνει διακοπές με την παρέα του στα ελληνικά νησιά.
Ο Έλληνας πρωταθλητής δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές από τις διακοπές του, το οποίο δείχνει βουτιές, ωραίο φαγητό και θαλάσσια σπορ.
