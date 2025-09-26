Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Από το βάθρο του Τόκιο στα ελληνικά νησιά

Για λίγες ημέρες χαλαρώνει ο Έλληνας πρωταθλητής

Εμμανουήλ Καραλής
DEBATER NEWSROOM

Για λίγες ημέρες είχε ο Εμμανουήλ Καραλής την ευκαιρία να χαλαρώσει, έπειτα από την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.

Μία ονειρική αγωνιστική χρονιά με ιδανικό αποτέλεσμα ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο στίβου σε συνδυασμό με ακόμα ένα εξάμετρο άλμα στον τελικό του επί κοντώ.

Αυτή την στιγμή ο “Μανόλο” κάνει διακοπές με την παρέα του στα ελληνικά νησιά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές από τις διακοπές του, το οποίο δείχνει βουτιές, ωραίο φαγητό και θαλάσσια σπορ.

