Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα δίνουν φαβορί οι στοιχηματικές εταιρείες για πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025

H Ελλάδα δίνει τη δική της μάχη κόντρα στην Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025 το βράδυ της Παρασκευής 12/9.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα έχει ραντεβού με την ιστορία καθώς μετά την επιστροφή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και πλέον θα διεκδικήσει την παρουσία της σε τελικό για τέταρτη φορά στην ιστορία της, μετά το 1987 και το 2005, που κατέκτησε το τρόπαιο, αλλά και το 1989, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν πάρει «φωτιά» και δίνουν ως μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης την Εθνική ομάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ως φαβορί φαινόταν η Τουρκία.

