Ελλάδα – Τουρκία: LIVE o μεγάλος ημιτελικός του EuroBasket 2025

Η Ελλάδα δίνει τη δική της μάχη κόντρα στην Τουρκία με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 την Κυριακή (14/9 21:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, παίρνουν θέση στο τζάμπολ του ημιτελικού, με αντίπαλο την αήττητη (7-0) Τουρκία του Αλπερέν Σενγκούν, στην “Arena Riga, τη νύχτα της Παρασκευής (12/9, 21:00), έχοντας ως στόχο μία μεγάλη εμφάνιση, ώστε να έρθει και μία ακόμη μεγαλύτερη νίκη-πρόκριση στην καταληκτική αναμέτρηση (21:00) της Κυριακής (14/9).

Εξασφαλίζοντας και ένα μετάλλιο, είτε ασημένιο είτε χρυσό, χωρίς να χρειαστεί ένας «μικρός» τελικός για να ελπίζει πως θ’ ανέβει στο βάθρο ξανά για πρώτη φορά, από το 2009.

Ελλάδα και η Τουρκία, θα διασταυρώσουν για 15η φορά στην Ιστορία τα «ξίφη τους» σε διεθνή διοργάνωση, με την… παράδοση να είναι υπέρ της Ελλάδας, με 11 νίκες – 3 ήττες.

Η τελευταία ήττα της εθνικής από την Τουρκία έλαβε χώρα στην Άγκυρα, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν οι Τούρκοι επικράτησαν με 76-65, με τους διεθνείς της Τουρκίας να μένουν επί ώρες στο παρκέ και να τραγουδούν παρέα με τους φιλάθλους τους. Έκτοτε, ακολούθησαν τέσσερις νίκες για την Ελλάδα: στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2013, στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 2021 στη Βικτόρια του Καναδά και στα δύο ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Η εθνική είχε αποκλείσει την Τουρκία και στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2009, για να κατακτήσει εν συνεχεία το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Σπανούλης και οι Έλληνες διεθνείς γνωρίζουν καλά πολλούς από τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας, όπως και τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Εργκίν Αταμάν. Όπως τους Τούρκους που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό, τον Τσέντι Οσμάν (τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον προημιτελικό με την Πολωνία, παρουσίασε οίδημα αλλά θα παίξει με την Ελλάδα) και τον Ομερ Γιουρτσεβεν, ο οποίος έχει μόνο 6,7΄΄ συμμετοχής μέσο όρο μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο Σέιν Λάρκιν έχει υπάρξει πολλές φορές αντίπαλος των διεθνών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague, ενώ ο Φουρκάν Κορκμάζ έφυγε από τη Μονακό τον Δεκέμβριο του 2024, πριν κλείσει μήνα στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Βασίλης Σπανούλης. Γι’ αυτό βέβαια θα έχει έναν ακόμη λόγο ν’ αποδείξει… απέναντι στον Σπανούλη ο πρώην ΝΒΑερ.