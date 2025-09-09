Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 (τελικό): LIVE η μεγάλη μάχη των προημιτελικών του Eurobasket 2025

Η Ελλάδα δίνει το βράδυ της Τρίτης 9/9 τη δική του μάχη κόντρα στην Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η ελληνική ομάδα μετά τη νίκη επί του Ισραήλ την Κυριακή προκρίθηκε για τέταρτη σερί διοργάνωση στις οκτώ καλύτερες ομάδες και πλέον στοχεύει στην επιστροφή της στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2009.

H Λιθουανία προκρίθηκε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2015, μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας Λετονίας το Σάββατο.

Οι δύο ομάδες έχουν πλούσια ιστορία συνολικά στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ παράλληλα, έχουν να βρεθούν στην ζώνη των μεταλλίων σε EuroBasket πάνω από 10 χρόνια. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα έφτασε στις καλύτερες 4 ομάδες της Ευρώπης ήταν πριν από 16 χρόνια στην Πολωνία όταν ο Σπανούλης οδήγησε μία ομάδα με σημαντικές απουσίες στο χάλκινο μετάλλιο. Η Λιθουανία έφτασε στην τετράδα του τουρνουά τελευταία φορά το 2015.

Παράλληλα, ακόμη ένα κοινό σημείο είναι ότι Λιθουανία και Ελλάδα έχουν το ίδιο ρεκόρ στην φετινή διοργάνωση έχοντας χάσει αντίστοιχα από Γερμανία και Βοσνία. Όπως αναφέραμε, υπάρχει πλούσιο παρελθόν μεταξύ των δύο ομάδων. Η πρώτη έμμεση συνάντηση τους έρχεται στο Ευρωμπάσκετ του 1995 όπου η Ελλάδα τερματίζει 4η στο ΟΑΚΑ, ενώ η Λιθουανία φέρνει το πρώτο ασημένιο της ιστορίας της φτάνοντας στον τελικό του τουρνουά.