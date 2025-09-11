Ελλάδα – Τουρκία: Δεν προπονήθηκε ο Οσμάν ενόψει του ημιτελικού του EuroBasket 2025

Χωρίς τον Τσέντι Οσμάν, συνέχισε την προετοιμασία της η Τουρκία για τον μεγάλο ημιτελικό με την Ελλάδα για το EuroBasket 2025.

Συγκεκριμένα, ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Πολωνία και είναι αμφίβολος για τον μεγάλο αγώνα, με τον ίδιο να θέλει να δώσει το παρών στην αναμέτρηση.

«Ο Τσέντι δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο καλό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο κάταγμα στο πόδι του. Έχει ένα χτύπημα στο πόδι και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα.

Σίγουρα, δεν θα είναι στο 100% γιατί και αύριο είναι αδύνατον να προπονηθεί και θα δούμε την κατάστασή του την ημέρα του αγώνα. Φυσικά είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να παλέψουμε ακόμη κι αν δεν παίξει» είχε πει ο προπονητής της Τουρκίας Εργκίν Αταμάν την Τετάρτη 10/9.