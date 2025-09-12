Ελλάδα – Τουρκία: Απόβαση στην Ρίγα για χιλιάδες Έλληνες – Εξαφανίστηκαν 400 “μαγικά χαρτάκια” σε λίγες ώρες (Βίντεο)

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στην μάχη των ημιτελικών του EuroBasket απόψε (12/9) σε ένα ιστορικό αγώνα με την Τουρκία στην Ρίγα.

Με την Ελλάδα να παίζει για την παρουσία στο τελικό EuroBasket για πρώτη φορά από το 2009, χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι καταφτάνουν στην Ρίγα για να στηρίξουν την επίσημη αγαπημένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αισιοδοξία και συνθήματα για την ομάδα των Σπανούλη, Αντετοκούνμπο, Σλούκα και των υπολοίπων παιδιών οι Έλληνες οπαδοί έχουν στηθεί στις ουρές από τις πρώτες πρωινές ώρες για πτήσεις – κυρίως τσάρτερ- με προορισμό την λετονική πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ. Τρεις από Αθήνα και δύο από Θεσσαλονίκη. Οι προβλέψεις, θέλουν τους Έλληνες να είναι περίπου 1.500-2.000 στο γήπεδο. Αριθμός ικανός να δημιουργήσει καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Από τα ξημερώματα το αεροδρόμιο «Μακεδονία» άρχισε να κατακλύζεται από μικρούς και μεγάλους που θα ταξιδέψουν στη Ρίγα για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία.

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν 400 «μαγικά χαρτάκια». Είναι χαρακτηριστικό ότι το τσάρτερ γέμισε σε λιγότερο από μισή μέρα και επειδή δεν ναυλώθηκε άλλο, αρκετοί ήταν οι Θεσσαλονικείς που πήγαν στην Αθήνα για να επιβιβαστούν σε τσάρτερ από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε περίπτωση πρόκρισης της Εθνικής μας ομάδας στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, θα ναυλωθεί ακόμη ένα αεροπλάνο την Κυριακή.