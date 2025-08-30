Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Κύπρος: Εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον 2ο αγώνα της Εθνικής στο EuroBasket 2025

Υπολογίζεται κανονικά για την Γεωργία

Ελλάδα – Κύπρος: Εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον 2ο αγώνα της Εθνικής στο EuroBasket 2025
DEBATER NEWSROOM

Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Κύπρο (30/8, 18:15) μένει ο Γιάννης Αντετοκουνμπο για λόγους ξεκούρασης καθώς αύριο η Ελλάδα αντιμετωπίζει την σκληροτράχηλη Γεωργία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Γ’ Ομίλου του EuroBasket προκειμένου να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τζάμπολ του αγώνα με την Κύπρο θα δοθεί στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-1 και το Novasports Start. Ο σταρ της Εθνικής υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι με την Γεωργία που θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ