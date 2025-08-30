Ελλάδα – Κύπρος: Εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον 2ο αγώνα της Εθνικής στο EuroBasket 2025

Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Κύπρο (30/8, 18:15) μένει ο Γιάννης Αντετοκουνμπο για λόγους ξεκούρασης καθώς αύριο η Ελλάδα αντιμετωπίζει την σκληροτράχηλη Γεωργία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Γ’ Ομίλου του EuroBasket προκειμένου να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Κύπρο θα δοθεί στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-1 και το Novasports Start. Ο σταρ της Εθνικής υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι με την Γεωργία που θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.