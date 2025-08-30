Ελλάδα – Κύπρος 69-96: Συγκίνηση, “περίπατος” και τώρα Γεωργία

Μετά από μία ιδιαίτερα συγκινητική έναρξη, η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Κύπρου με 69-96 και παρέμεινε αήττητη έχοντας μπροστά της την αυριανή αναμέτρηση με την Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Η Εθνική, όπως αναμενόταν, πήρε την νίκη (96-69), έκανε το 2/2 και συνεχίζει με φόρα, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (31/8 στις 15:00) θα παλέψει με τη σαφώς ανώτερη Γεωργία, η οποία γνώρισε την ήττα από την Ιταλία το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η Κύπρος, από την άλλη, κέρδισε το χειροκρότημα με τη μαχητικότητά της. Οι Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σαμοντούροβ και Μήτογλου οδήγησαν επιθετικά την Εθνική

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρκές, Πρπα, Στράουμπε

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

