Ιταλία – Γεωργία 78-62: Ανώμαλη προσγείωση για τους Γεωργιανούς – Νεύρα και αποβολή για τον Σενγκέλια

Σε ένα “must-win” αγώνα η Ιταλία ήταν εξαιρετική στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε μία σπουδαία νίκη επί της Γεωργία με 78-62 στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Ευρωμπάσκετ.

Σε ένα παιχνίδι με πολλές διαμαρτυρίες για την διαιτησία που είχε ως αποτέλεσμα τα νεύρα και την αποβολή Σενγκέλια στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ιταλία βγήκε νικήτρια και πήρε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση. Η η Ιταλία πήρε το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφθασε τελικά σε μία εύκολη νίκη με πρωταγωνιστές τους Φοντέκιο και Ντιούφ.

Οι Γεωργιανοί είχαν τον Μπιτάτζε με 22 πόντους, αλλά ο Σενγκέλια έμεινε άποντος με 0/8 σουτ και έφυγε από το γήπεδο, βρίζοντας τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

Τα στατιστικά

Ιταλία (Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φοντέκιο 14 (4/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Τόμσον 6, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 5 (1), Νιάνγκ 15 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/7 βολές), Σπίσου 3 (1), Ντιουφ 13 (3/4 δίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Ακέλε, Παγιόλα 6 (1/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα)

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια (0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπιτάτζε 22 (8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 9 (1 τρίποντο, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οτσχικίτζε