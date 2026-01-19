Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Θρίαμβος για την Εθνική πόλο ανδρών – Πρόσω ολοταχώς για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο των ανδρών πέτυχε μία ιστορική νίκη επί της Ιταλίας με 15 – 13 και εξασφάλισε την πρόκριση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα, πειθαρχία και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα που σφραγίζει την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Κάκαρης και ο Αργυρόπουλος ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, με τον πρώτο να κυριαρχεί στον φουνταριστό και να κερδίζει πολλές μονομαχίες, ενώ ο δεύτερος ήταν καθοριστικός στο σκοράρισμα, βάζοντας τα γκολ που έδωσαν το προβάδισμα και διατήρησαν τη διαφορά σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Η Εθνική μπήκε δυνατά και με πολύ καλή άμυνα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 2-0 με γκολ των Αργυρόπουλου και Κάκαρη. Στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, ωστόσο, ένα λάθος έδωσε στους Ιταλούς τη δυνατότητα να μειώσουν σε 2-1. Στη δεύτερη περίοδο οι επιθέσεις των δύο ομάδων ανέβασαν ρυθμό, αλλά οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου είχαν τον έλεγχο, με τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει δύο ακόμη τέρματα και τους Σκουμπάκη και Γκίλλα να διαμορφώνουν το 6-4 στο τέλος του οκταλέπτου.

Στο 2ο οκτάλεπτο, ο Έλληνας προπονητής έκανε επιτυχημένο challenge, το οποίο οδήγησε σε εκτέλεση πέναλτι για τον Αργυρόπουλο, με τον οποίο η Ελλάδα πήρε ξανά προβάδισμα δύο γκολ.

Η Εθνική δεν σταμάτησε ούτε στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου με σκορ 4-3 αύξησε τη διαφορά στο 10-7, χάρη και στην εξαιρετική παρουσία του Κάκαρη. Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι Ιταλοί προσπάθησαν να επιστρέψουν, αλλά η ελληνική άμυνα κράτησε και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους να μειώσουν τη διαφορά κάτω από τα δύο γκολ, με το 10-8 να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Τώρα, η Εθνική ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Ρουμανία (21/01/26, 21:30). Με νίκη, η Ελλάδα θα καταλάβει και μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στον άλλο όμιλο. Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (23/01, 21:30).