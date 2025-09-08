Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Δανία: Προβάδισμα (0-1) για τους Σκανδιναβούς με τρομερό σουτ του Ντάμσγκαρντ

Θα ψάξει την ανατροπή η Εθνική στο δεύτερο μέρος

Ελλάδα – Δανία: Προβάδισμα (0-1) για τους Σκανδιναβούς με τρομερό σουτ του Ντάμσγκαρντ
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:38

Η Δανία προηγήθηκε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης της Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, οι Δανοί πήραν προβάδισμα στην αναμέτρηση με το καταπληκτικό σουτ του Ντάμσγκαρντ στο 32ο λεπτό του αγώνα.

Από εκεί και πέρα, η Εθνική ομάδα έδειξε να μένει στην αναμέτρηση με την Λευκορωσία στο πρώτο ημίχρονο και τους Δανούς να έχουν και άλλες ευκαιρίες να σκοράρουν.

Δείτε τις φάσεις:

