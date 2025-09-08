Ελλάδα – Δανία: Προβάδισμα (0-1) για τους Σκανδιναβούς με τρομερό σουτ του Ντάμσγκαρντ

Η Δανία προηγήθηκε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης της Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, οι Δανοί πήραν προβάδισμα στην αναμέτρηση με το καταπληκτικό σουτ του Ντάμσγκαρντ στο 32ο λεπτό του αγώνα.

Από εκεί και πέρα, η Εθνική ομάδα έδειξε να μένει στην αναμέτρηση με την Λευκορωσία στο πρώτο ημίχρονο και τους Δανούς να έχουν και άλλες ευκαιρίες να σκοράρουν.

Δείτε τις φάσεις: