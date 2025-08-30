Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Πάντοβιτς – “Έχω μεγάλους στόχους”

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μίλος Πάντοβιτς που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και ο Σέρβος φορ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Το deal των Πράσινων με την Μπάτσκα Τόπολα έκλεισε στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μίλος Πάντοβιτς

Για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού ή κάποιον συμπατριώτη του για να πάρει πληροφορίες:

«Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του Πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε».

Για τους προσωπικούς του στόχους:

«Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου».