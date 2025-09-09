Διεκόπη οριστικά ο αγώνας της Σάκκαρη στο Μεξικό μετά από λογομαχία με τους διαιτητές – Ο λόγος πίσω από την απόφαση
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η αντίπαλός της διαμαρτυρήθηκαν για την ολισθηρότητα του τερέν
Διεκόπη οριστικά ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό στο Open της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό μετά από έντονες διαμαρτυρίες στους διαιτητές από τις δύο αθλήτριες.
Ειδικότερα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ολισθηρό τερέν, καθώς κάποιες ψιχάλες είχαν, ήδη, ξεκινήσει να πέφτουν.
Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του τερέν, η διαιτητής το έλεγξε και απεφάνθη πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η Ζακεμό απευθύνθηκε στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στις εξηγήσεις που έδινε η διαιτητής.
WTA 500 GDL Open: El match entre María Sakkari y Elsa Jacquemot se encuentra suspendido por mal tiempo. #wta #mariasakkari #gdlopen #wta500 #suspended #Weather #tenis #guadalajara pic.twitter.com/rporUnjkU7— Copadoje Sports (@copadoje) September 9, 2025
Η Σάκκαρη αντέδρασε έντονα, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.
