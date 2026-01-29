Δίχρονος γίνεται κάτοχος δύο παγκόσμιων ρεκόρ για trick shots στο σνούκερ (βίντεο)

Ένα δίχρονο παιδί-θαύμα από το Μάντσεστερ της Αγγλίας είναι ήδη κάτοχος δύο παγκόσμιων ρεκόρ στο άθλημα του σνούκερ.

Σε ηλικία μόλις 2 ετών και 261 ημερών, ο Τζουντ Όουενς έγινε ο νεότερος άνθρωπος που κατάφερε να κάνει διπλό ποτ στο σνούκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες (GWR) που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα διπλό ποτ ορίζεται ως η τοποθέτηση δύο μπαλών σε δύο διαφορετικές θήκες με ένα μόνο χτύπημα της άσπρης μπάλας, εξήγησε ο GWR. Ο μπαμπάς του Τζουντ, Λουκ Όουενς, δήλωσε στο GWR ότι το ταλέντο του γιου του ήταν προφανές από τη στιγμή που χτύπησε την πρώτη του μπάλα

«Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Χρησιμοποιούσαμε σκαμπό από μπαρ όπου κι αν πηγαίναμε», εξήγησε ο πατέρας του. «Στη συνέχεια βρήκαμε ένα σκαμπό που αρχικά το είχαμε κυρίως για το μαγείρεμα, αλλά τελικά το προσαρμόσαμε για να παίζει σνούκερ».

Όταν ο μικρός Τζουντ ρωτήθηκε για ποιος θα κέρδιζε σε έναν αγώνα ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του – ο οποίος παίζει σνούκερ από τα 10 του –απάντησε χωρίς δισταγμό: «Εγώ!». Ο Λουκ Όυενς παραδέχτηκε ότι «αυτή τη στιγμή δεν με κερδίζει στο σνούκερ, αλλά μου αρέσει να πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα το κάνει εύκολα».

Εκτός του σνούκερ, ο Τζουντ είναι φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και, σύμφωνα με τον πατέρα του, είναι «εμμονικός» με τον αρχηγό της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες. Επίσης, μπορεί να τραγουδήσει απ’ έξω ολόκληρο το τραγούδι «Take Me Home, Country Roads» του Τζον Ντένβερ.

«Ο Τζουντ έχει πετύχει πάρα πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε ο Λουκ Όουενς. «Θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής; Θα ήταν μια υπέροχη ιστορία, με όλα τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας», πρόσθεσε.