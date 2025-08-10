Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε LIVE την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ στην Λεμεσό (Βίντεο)

Σημαντικό “τεστ” για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μία μέρα μετά την ήττα από την Σερβία

Δείτε LIVE την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ στην Λεμεσό (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:50

Το τρίτο φιλικό ενόψει του EuroBasket 2025 δίνει η Ελλάδα με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αντιμετωπίζει το Ισραήλ μία ημέρα μετά την ήττα από την Σερβία.

Παράλληλα εκτός αποστολής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εδώ το LIVE εικόνα από την αναμέτρηση:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ