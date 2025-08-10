Δείτε LIVE την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ στην Λεμεσό (Βίντεο)
Σημαντικό “τεστ” για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μία μέρα μετά την ήττα από την Σερβία
Το τρίτο φιλικό ενόψει του EuroBasket 2025 δίνει η Ελλάδα με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αντιμετωπίζει το Ισραήλ μία ημέρα μετά την ήττα από την Σερβία.
Παράλληλα εκτός αποστολής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου.
Εδώ το LIVE εικόνα από την αναμέτρηση:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις