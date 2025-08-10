Ελλάδα – Ισραήλ: Εκτός αποστολής Σλούκας, Παπανικολάου και Μήτογλου

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού Ελλάδα – Ισραήλ, η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστούν στο δεύτερο ματς επί κυπριακού εδάφους στα πλαίσια του ECOMMBX Cup στη Λεμεσό.

Θυμίζουμε πως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης που δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Κύπρο.

Η σύνθεση της Εθνικής στο φιλικό με το Ισραήλ: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.