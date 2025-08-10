Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Ισραήλ: Εκτός αποστολής Σλούκας, Παπανικολάου και Μήτογλου

Η αποστολή της Εθνικής

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού Ελλάδα – Ισραήλ, η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου δεν θα αγωνιστούν στο δεύτερο ματς επί κυπριακού εδάφους στα πλαίσια του ECOMMBX Cup στη Λεμεσό.

Θυμίζουμε πως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης που δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Κύπρο.

Η σύνθεση της Εθνικής στο φιλικό με το Ισραήλ: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.

Community Shield: Κατέκτησε το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας με ήρωα τον τερματοφύλακα της έριξε στο καναβάτσο την Λίβερπουλ
Community Shield: Κατέκτησε το τρόπαιο η Κρίσταλ Πάλας με ήρωα τον τερματοφύλακα της έριξε στο καναβάτσο την Λίβερπουλ

Με «ήρωα» τον Ντιν Χέντερσον, ο οποίος έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, η Κρίσταλ Πάλας νίκησε τη Λίβερπουλ με 3-2 στη «ρώσικη ρουλέτα» (2-2 η κανονική διάρκεια) στο «Wembley» και κατέκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία της το «Community Shield» και την πρώτη «κούπα» της σεζόν στο «Νησί». Στο ίδιο γήπεδο που […]

